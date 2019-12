Fată de 17 ani spulberată pe trecerea de pietoni de o maşină condusă de un cetăţean german, în judeţul Cluj

20:50

„Ipocrizie/nepricepere! Te numeşti Corina Creţu «HABARNAM» - Atât cât am fost ministru al Transporturilor în 2017, tot atâta minte şi pricepere are doamna Creţu la fonduri europene şi altele. - Mai bine să spună românilor de ce a rupt cu mâna ei proiectul metroului Bucureşti - Otopeni în două şi a aprobat finanţarea proiectului doar până la Mall Băneasa. De ce am fost nevoiţi, eu şi o întreagă delegaţie să ne certăm pe acest proiect cu funcţionarii doamnei Creţu, ea lăsându-ne singuri în birou,...