BARCELONA - MALLORCA // VIDEO Ce-a fost asta?! Gol FABULOS al lui Suarez! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție

Dusan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, a comentat la interviurile de la final înfrângerea drastică suferită de „câini” pe terenul lui Hermannstadt, scor 2-4 „La 1-1 am avut șanse mari, dar am făcut multe greșeli. Am jucat prost în defensivă, i-am lăsat pe adversari liberi în careu și am făcut prea multe greșeli. Se întâmplă mereu. Am încercat să reparăm, dar nu am mai avut timp să ne pregătim pentru acest joc. ...