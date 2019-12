Premiile EFA 2019 - Pelicula ''The Favorite'', de Yorgos Lanthimos, desemnată cea mai bună comedie

21:50

Actorul spaniol Antonio Banderas, protagonistul peliculei ''Pain and Glory'' în regia lui Pedro Almodovar, a fost desemnat cel mai bun actor la cea de-a 32-a gală a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizată sâmbătă seară în Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului.În aceeaşi categorie au mai fost nominalizaţi actorii: Jean Dujardin (''An Officer and a Spy''), Pierfrancesco Favino (''The Traitor''), Levan Gelbakhiani (''And Then We Danced''), Alexander Scheer (''Gundermann'') şi Ingvar E. Sigurosson (''A White, White Day')."Pedro Almodovar este un miracol care a venit în viaţa mea. Mulţumesc tuturor, sunt foarte recunoscător", a declarat Antonio Banderas într-o intervenţie video după anunţarea câştigătorului.În pelicula ''Pain and Glory'', Banderas joacă rolul unui cineast ajuns într-o perioadă dificilă a vieţii sale, izolat, cufundat în depresie şi afectat de diverse suferinţe fizice, incapabil să continue să filmeze, care îşi rememorează trecutul. În 2018, premiul EFA la categoria ''cel mai bun actor'' a fost atribuit artistului italian Marcello Fonte, protagonistul filmului "Dogman", în regia lui Matteo Garrone.Fondată în 1988, Academia Europeană de Film reuneşte peste 3.600 de profesionişti din industria cinematografică şi are drept scop promovarea filmului european. Galele EFA sunt organizate la fiecare doi ani în capitala Germaniei, iar în restul anilor în diverse oraşe europene.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) European Film Awards/Twitter.com