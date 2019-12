Coreea de Nord, furioasă pe cele şase ţări europene care au criticat-o recent la ONU

00:50

Lungmetrajul ''The Favourite'' a fost marele învingător în cadrul celei de-a 32-a gale a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizată sâmbătă seară la Berlin, fiind recompensat cu opt trofee, iar coproducţia româno-spaniolă ''Cadoul de Crăciun', în regia lui Bogdan Mureşanu, a fost desemnată cel mai bun scurtmetraj european.''The Favourite'' a câştigat, printre altele, premiul pentru cel mai bun regizor, acordat lui Yorgos Lanthimos, cea mai bună actriţă - Olivia Coleman -, trofeul pentru cel mai bun film european, cea mai bună comedie, precum şi recompense pentru realizări tehnice precum imagine, editare, costume, coafură şi machiaj, scrie hollywoodreporter.com.Pelicula lui Lanthimos mai are în palmares 10 nominalizări la premiile Oscar şi un Oscar pentru cea mai bună actriţă, Olivia Coleman.Drama autobiografică a lui Pedro Almodovar ''Pain and Glory'' a fost recompensată cu premiul pentru cel mai bun actor, acordat lui Antonio Banderas, care interpretează o versiunea ficţionalizată a regizorului spaniol. Pelicula a fost de asemenea premiată în categoria scenografie, Antxon Gomez fiind recompensat pentru recrearea pe ecran a 60 de ani din istoria Spaniei, văzuţi din perspectiva vieţii şi carierei flamboaiante a lui Almodovar.Decizia Academiei de Film Europene de a nominaliza drama istorică a lui Roman Polanski ''An Officer and A Spy'' la patru dintre categoriile principale printre cel mai bun film european, cel mai bun scenariu şi cel mai bun actor - Jean Dujardin - a stârnit un val de critici din partea celor care îl văd pe Polanski în primul rând ca acuzat de agresiune sexuală şi viol sustrăgându-se justiţiei americane. Luna trecută, actriţa franceză Valentine Monnier a lansat noi acuzaţii la adresa regizorului, susţinând că acesta ar fi violat-o în 1975. Polanski a negat aceste noi învinuiri.Pelicula lui Polanski nu a fost recompensată în niciuna dintre categorii.Pe scena ceremoniei a urcat şi cineastul ucrainean Oleg Senţov, care a fost repus în libertate în luna septembrie după ce şi-a petrecut ultimii cinci ani în închisoare şi pentru eliberarea căruia Academia de Film Europeană a militat intens.Cineastul german Werner Herzog (77 de ani), cunoscut pentru pelicule de ficţiune precum ''Fitzcarraldo'' şi ''Aguirre, Wrath of God'', dar şi documentare inovatoare - ''Grizzly Man'' şi ''Cave of Forgotten Dreams'' - a fost recompensat cu premiul pentru întreaga carieră (Lifetime Achievement Award).În discursul său, Herzog a elogiat solidaritatea dintre industriile naţionale de film europene, menţionând realizările cinematografice ale Danemarcei şi României, şi le-a amintit europenilor că, în ciuda problemelor politice, economice şi sociale, Uniunea Europeană rămâne "cel mai amplu proiect de pace din istoria omenirii"."Solidaritatea şi eforturile de cooperare între ţările europene au făcut posibil ca ţări prea mici pentru a susţine o industrie mare de film să realizeze acum filme minunate, precum Danemarca şi România. Deodată, din aceste ţări au apărut filme fenomenale întrucât solidaritatea europeană a făcut posibil acest lucru'', a spus Herzog.Premiul pentru excelenţă europeană în cinematografia mondială (European Achievement in World Cinema) a fost acordat actriţei franceze Juliette Binoche, distincţia fiind înmânată de regizoarea Claire Denis."Aş vrea să dau un sfat tinerelor actriţe: Alegeţi-vă filmele, fiţi responsabile pentru ceea ce alegeţi, pentru că astfel putem contribui la schimbare", a spus Binoche.Pentru prima dată în istoria premiilor, Academia de Film Europeană a decernat un trofeu pentru cel mai bun serial european al anului, acordat thriller-ului german ''Babylon Berlin'', în regia lui Tom Tykwer, Henk Handloegten şi Achim von Borries.România a fost prezentă în competiţie cu două pelicule, coproducţia română-spaniolă "Cadoul de Crăciun", scrisă şi regizată de Bogdan Mureşanu, care a fost desemnată cel mai bun scurtmetraj european, şi lungmetrajul de animaţie "Călătoria fantastică a Maronei", coproducţie Franţa-România-Belgia, scrisă şi regizată de Anca Damian.Lista celor mai importante trofee atribuite în cadrul celei de-a 32-a ediţii a galei Academiei de Film Europene:Cel mai bun film - "The Favourite" (Marea Britanie, Irlanda), regia Yorgos LanthimosCea mai bună comedie - "The Favourite" (Marea Britanie, Irlanda), regia Yorgos LanthimosEuropean Discovery/Premiul FIPRESCI - "Les Miserables" (Franţa), regia Ladj LyCel mai bun documentar -''For Sama'' (Marea Britanie, SUA), regia Waad al-Kateab & Edward WattsCel mai bun lungmetraj animat - "Bunuel in the Labyrinth of the Turtles" (Spania, Olanda), regia Salvador SimoCel mai bun scurtmetraj - "Cadoul de Crăciun" (România-Spania), regia Bogdan MureşanuCel mai bun regizor - Yorgos Lanthimos (''The Favorite'')Cea mai bună actriţă - Olivia Colman (''The Favorite'')Cel mai bun actor - Antonio Banderas (''Pain and Glory'')Cel mai bun scenarist - Celine Sciamma (''Portrait of a Lady on Fire'')Cel mai bun director de imagine - Robbie Ryan ("The Favourite")Cel mai bun editor de film - Yorgos Mavropsaridis ("The Favourite")Cel mai bun scenograf - Antxon Gomez ("Pain and Glory")Cel mai bun designer de costume - Sandy Powell ("The Favourite")Cel mai bun expert în coafură şi machiaj - Nadia Stacey ("The Favourite")Cel mai bună coloană sonoră - John Gurtler ("System Crasher")Cel mai bună coloană sonoră - Eduardo Esquide, Nacho Royo-Villanova & Laurent Chassaigne ("A Twelve-Year Night")Cel mai bun supervizor de efecte speciale - Martin Ziebell, Sebastian Kaltmeyer, Neha Hirve, Jesper Brodersen & Torgeir Busch ("About Endlessness")Premiul pentru întreaga carieră (Lifetime Achievement Award) - Werner Herzog Premiul pentru excelenţă europeană în cinematografia mondială (European Achievement in World Cinema) - Juliette Binoche Cel mai bun serial european - "Babylon Berlin"Premiul pentru coproducţie Eurimages - Ankica Juric TilicPremiul publicului - "Cold War", Pawel Pawlikowski.