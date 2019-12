România - Rusia 18-27 // Carmen Amariei vede partea plină a paharului: „Am început să arătăm handbal de viitor”

09:00

Alișer Usmanov, președintele Federației Internaționale de Scrimă, a donat 80 de milioane de dolari pe parcursul a trei cicluri olimpice către forul al cărui șef este din 2008.Magnatul rus are în 2019, conform Forbes, o avere de 13 miliarde de dolari din care face numeroase donații către Federația Internațională de Scrimă (FIE). De ce un miliardar și-a dorit un asemenea post? "Am simțit nevoia să fac ceva atunci când am văzut că scrima și-a pierdut spectatorii. ...