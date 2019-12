Au crezut că nu văd bine! Ce s-a găsit în buncărul secret din vila lui Nicolae Ceaușescu din București

10:00

Caz unic în România. Un tânăr de 16 ani din Bistrița a trecut printr-o experiență pe care nu o va putea uita niciodată. A suferit un groaznic accident de circulație, chiar în ziua de Crăciun, aflându-se într-o dubă condusă de tatăl său. Era prezent în mașină și fratele tânărului și – la un moment dat […]