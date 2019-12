Firea: Voi candida la Primăria Generală a Capitalei din partea PSD

12:50

Principalele evenimente din săptămâna 9 - 15 decembrie:*** În această săptămână este aşteptată o decizie a Tribunalului Bucureşti în dosarul Colectiv.TB a finalizat, luni, dezbaterile în dosarul Colectiv, în care sunt judecaţi, printre alţii, fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone şi patronii clubului.Procurorii au cerut ca cei doi pompieri - Antonina Radu şi George Matei - să fie condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi uzurpare de calităţi oficiale, urmând ca pedepsele să fie orientate spre maximum prevăzut de legea penală, care este de 15 ani. Aceştia sunt acuzaţi că au permis funcţionarea clubului, deşi ştiau că localul nu deţinea aviz de securitate la incendiu.Totodată, DNA a cerut condamnarea fostului primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone la 15 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru clubul Colectiv.Reprezentantul DNA a explicat că Piedone avea obligaţia să verifice dacă la cererea de autorizare pentru funcţionarea clubului Colectiv erau ataşate toate avizele necesare, inclusiv avizul PSI, care lipsea.*** Senatul ar putea discuta şi vota săptămâna viitoare moţiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, intitulată "Guvernarea PNL, numele tău este austeritate".Senatorul social-democrat Eugen Teodorovici a anunţat luni, în plen, depunerea moţiunii.În context, preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu, a propus programarea dezbaterii moţiunii luni, 9 decembrie."Potrivit art. 166, la moţiunile simple termenul maxim este de şase zile, în consecinţă eu vă propun să fie săptămâna viitoare, probabil luni, să programăm moţiunea simplă", a spus Meleşcanu.*** Tot săptămâna viitoare, urmează să fie constituit un grup de lucru pentru definirea consumatorului vulnerabil."Am inclus în programul de guvernare definirea consumatorului vulnerabil. Chiar am avut aseară o discuţie cu domnul ministru Virgil Popescu pe tema asta şi săptămâna viitoare vom constitui un astfel de grup de lucru. (...) O să adoptăm probabil un memorandum guvernamental cu constituirea grupului de lucru şi termene pentru diferitele etape", a anunţat marţi premierul Ludovic Orban.Precizările au fost făcute în cadrul reuniunii Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, după ce preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, a propus constituirea unui grup de lucru interministerial, cu implicarea partenerilor sociali, pentru găsirea de soluţii legislative privind consumatorul vulnerabil.*** Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, va organiza săptămâna viitoare o întâlnire de lucru pe tema alfabetizării funcţionale."Săptămâna viitoare voi organiza o întâlnire cu toţi cei care îşi doresc să participe activ la partea decizională, o întâlnire de lucru privind problema alfabetizării funcţionale, exact ceea ce măsoară şi testele PISA. Şi în felul acesta să ne concentrăm cu responsabilitate pe măsurile concrete de reducere a decalajelor dintre rural şi urban, dintre filieră teoretică şi tehnologică. În ceea ce priveşte pregătirea planurilor-cadru pe care trebuie să le realizăm în foarte scurt timp, voi avea grijă ca învăţarea integrată care are legătură cu viaţa de zi cu zi să aibă importanţa cuvenită", a spus miercuri ministrul.Decizia acesteia vine în urma rezultatelor slabe înregistrate de elevii români la testele PISA.*** Un nou termen în dosarul în care fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea solicită anularea condamnării de 3 ani şi 6 luni de închisoare, primită în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, va avea loc pe 10 decembrie.Pe 27 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.Conform rechizitoriului, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la menţinerea ilegală în posturi a două angajate - Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica.Cele două nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor de muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul Organizaţiei PSD Teleorman, a arătat DNA.Potrivit procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman.*** Curtea Constituţională s-ar putea pronunţa în această săptămână pe mai multe sesizări, după ce a amânat de mai multe ori luarea unor decizii în cazul acestora.* Judecătorii constituţionali ar putea da o soluţie asupra sesizării referitoare la alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului.Sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor hotărârii pentru alegerea preşedintelui Senatului a fost formulată de 33 de senatori.Pe 10 septembrie, Teodor Meleşcanu a fost ales, în plen, preşedintele Senatului cu 73 voturi "pentru", Alina Gorghiu obţinând 59 de voturi.În data de 11 septembrie, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, anunţa că mai mulţi parlamentari din Opoziţie au semnat o sesizare către CCR privind modul în care Meleşcanu, fost ministru de Externe şi membru al ALDE, a fost ales la conducerea Senatului, având şi susţinerea social-democraţilor la acel moment.* Şi în cazul posibilului conflict juridic de natură constituţională dintre preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, şi fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall este aşteptată o decizie a CCR.Pe 8 octombrie, Lia Savonea a denunţat "criza fără precedent" din cadrul CSM generată de lipsa cvorumului de la şedinţele de plen, anunţând că va sesiza CCR în privinţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de acţiunile ministrului Justiţiei de la acea dată, Ana Birchall, pe care o acuza de "ingerinţă gravă în activitatea procurorilor" şi "acţiuni de subminare a autorităţii CSM".* O altă sesizare a cărei pronunţare a fost amânată de mai multe ori de CCR este cea a USR privind numirea lui Marian Neacşu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.Pe 5 iulie, deputatul USR Cristina Prună anunţa că a depus la CCR o sesizare cu privire la numirea lui Neacşu în funcţia de vicepreşedinte al ANRE."Profilul lui Marian Neacşu este incompatibil cu cerinţele prevăzute de lege pentru această funcţie, întrucât nu are vechimea şi experienţa care sunt cerute de lege. În plus, el nu poate ocupa un loc în Comitetul de reglementare al ANRE, întrucât a primit o condamnare penală definitivă. Aşteptăm cu interes răspunsul CCR pe această speţă. În plus, vom demara demersurile pentru a modifica Legea nr. 160/2012, care a aprobat OUG nr. 33/2007 privind funcţionarea ANRE, în sensul de a elimina lacunele legislative care au permis ca un condamnat penal să poată fi numit în fruntea unei instituţii publice", explica, la acea dată, deputatul USR.Parlamentul l-a validat pe 26 iunie pe Marian Neacşu în funcţia de vicepreşedinte al ANRE.*** Bijuterii spectaculoase purtate de staruri americane şi realizate de renumiţi creatori în ateliere celebre sunt aduse pentru prima dată în România şi vor putea fi văzute în cadrul Licitaţiei de Bijuterii a Artmark, programată pe 11 decembrie, de la ora 19,00, la Palatul Cesianu-Racoviţă."Beyonce şi Rihanna au ales să poarte la evenimente marcante inele realizate de brandul exclusivist Pheres şi care, acum, se găsesc în Licitaţia de Bijuterii. Inelul 'Azalea' a fost purtat de Rihanna cu ocazia inaugurării bulevardului "Rihanna Drive" în Barbados, iar modelul inelului din aur 'Queen Bey', decorat cu diamante în formă de inimă, a fost purtat de Beyonce cu ocazia petrecerilor Oscar din anul 2017. Piesele rare au o valoare estimată între 3.000 şi 6.000 de euro", informează Artmark.O suită de bijuterii din licitaţie poartă semnătura celebrului atelier rusesc Faberge, renumit pentru producţia de bijuterii de artă şi cunoscut îndeosebi pentru "Ouăle Faberge" - realizate din metale şi pietre preţioase. Printre rarele obiecte se numără şi deosebitul inel şi perechea de cercei din aur, decorate cu email şi diamante, cu o valoare estimată între 4.000 şi 6.000 de euro.Licitaţia propune o gamă largă de bijuterii - inele din aur, cu diamante şi safire rare, seturi de cercei şi coliere din perle, lanţuri cu pandantive deosebite care poartă numele unor branduri renumite: Tiffany, Faberge, Cartier, Pheres, Masriera etc.Cele 250 de loturi din Licitaţia de Bijuterii reprezintă piese rare, vechi, plecând de la preţuri de pornire de 20 de euro şi care ajung până la 20.000 de euro.*** Cea de a 19-a ediţie a Festivalului Brazilor de Crăciun va avea loc pe 12 decembrie, la Stejarii Country Club, ocazie cu care vor fi licitate 29 de creaţii aparţinând unor designeri şi personalităţi."Anul acesta vom strânge fonduri din aceşti 29 de brazi, este ediţia cu cei mai mulţi brazi. (...) Din aceşti brăduţi dorim să strângem fonduri pentru a ajuta 5.000 de copii să meargă la şcoală şi să rămână în şcoală, să prevenim abandonul şcolar, pentru că este una dintre cele mai grave probleme cu care România se confruntă astăzi - abandonul şcolar în rândul copiilor de şcoală primară şi gimnazială. Pierdem anual cam 30.000 de copii din învăţământul de aceste grade. (...) Ne dorim şi să dezvoltăm programele 'Şcoală după Şcoală', cel mai bun instrument, cel mai bun mecanism de educaţie pentru copii şi de asigurare a egalităţii de şanse, în special a copiilor care provin din medii mai sărace", a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedintele executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii, marţi, într-o conferinţă de presă.Pentru actuala ediţie a festivalului, brazii au fost creaţi de Doina Levintza, Anca Fetcu Lupu, Nicu Bocancea & Florăria Iris, Ioana Ciocan & Art Safari Bucureşti, Adela Pârvu & arh. Andreea Beşliu, Stephan Pelger & Agnes Mattis-Teutsch, cu sprijinul CLUB MED, Laura Hîncu şi Lights & Magic, Tudor Laban & Obsentum, Iulia Totoianu, cu sprijinul Libris.ro, Dorin Negrău, Justinian Scărlătescu & ArtROTARY CIŞMIGIU, Octavian Roman - Creativ Interior, cu sprijinul Piastrelle, Omid Ghannadi & Cătălin Măruţă, Ioana Uretu & Metropolitan Jewelry, Dhaniel Nora, cu sprijinul Sephora, Mihaela Bachmann, Ana & Maria Mohonea - Architectural Christmas, Alina Alexe - DecorAktiva & Mara Mura, arh. Miruna Ardelean & Atelierele ILBAH, Ciprian Vlaicu & Andrei Coman, cu sprijinul ROMAERO, Alexandra Nicula & Arh. Alina Drăgan - Art Interiors, cu sprijinul MAER, Laura Olaru, Manuela Pungan & Victoria Gallery, Mihaela Bîlan & Anastasia Beverly Hills, Şerban Porupea & Rogue8 Store, Ioana Şucu & ClassIN, arh. Roxana Dan & Maria Ghement - Lisa & Co, Mihai Veg & Ioana Goţia-Ciurea - Prototip Studio & TIFF. Acestora li se va alătura bradul Salvaţi Copiii, realizat de Ştefania Mircea şi o parte dintre copiii din programele organizaţiei.*** Un nou lot de vaccin antigripal va fi livrat către medicii de familie în jurul datei de 15 decembrie, a anunţat miercuri ministrul Sănătăţii, Victor Costache."Mai este un lot de vaccinuri care se va livra în jurul datei de 15 decembrie şi suntem în legătură cu Direcţiile de sănătate publică pentru a eficientiza distribuţia stocului existent", a afirmat Costache, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.El a adăugat că medicii de familie au estimat un necesar de doze de vaccin antigripal cu 30% mai mare decât s-a achiziţionat de către Ministerul Sănătăţii. AGERPRES/(autor: Georgiana Tănăsescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)