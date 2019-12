Apariție ireală! Cum a apărut îmbrăcată Loredana Chivu azi-noapte, la Hanul Lăutarilor din Watford, Anglia

10:40

Astăzi, începând cu ora 08:00 – ora României, selecționata noastră de handbal feminin a fost învinsă la Campionatul Mondial din Japonia de către naționala Rusiei cu scorul de 18-27. În ciuda scorului extrem de sever, "tricolorele" au evoluat timp de 40 de minute la un nivel fantastic! Înaintea confruntării dintre România și Rusia, șansele de […]