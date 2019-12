Prima provocare majoră pentru Cîţu: Senatul votează, luni, moţiunea împotriva ministrului Finanţelor

10:50

Fabrica producea genţi, iar multe materii prime au fost depozitate în interiorul clădirii din cauza cărora focul s-a răspândit rapid, a informat presa locală. Cu toate acestea, nu se cunoaşte momentan care a fost cauza producerii incendiului. „Până acum am salvat peste 50 de persoane, cele mai multe dintre ele au fost afectate din cauza fumului”, a declarat Atul Garg, un oficial al Serviciului de Pompieri din New Delhi. At least 35 killed in factory fire in #NewDelhi; death toll expected to rise...