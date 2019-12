Companiile din Ungaria continuă să majoreze salariile în pofida aşteptărilor de încetinire a economiei

15:10

România, pe locul 16 în clasamentul EF Education First privind competenţa în limba engleză Autor: Razvan Tupa Postat la 07 decembrie 2019 0 afişări România este pe locul 16 în clasamentul competenţei în vorbirea limbii engleze, potrivit datelor publicate de EF Education First, în cel de-al nouălea an de când compania analizează felul în care este vorbită limba în peste 100 de ţări. Clasamentul EF English Proficiency Index (EF EPI) a luat în considerare informaţiile privind 2,3 milioane de vorbi...