Paula Seling, despre cel mai sensibil subiect din viaţa ei. De ce nu a făcut copii până la 41 de ani: „Mi-e foarte greu să vorbesc”

11:50

Maria Ghiorghiu a postat un mesaj tulburător pe blogul său, acolo unde își prezintă, de mai multă vreme, premonițiile și visele. Celebra prezicătoare se referă, de această dată, la cazul ”Caracal”, scriind despre Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, cele două adolescente care au fost ucise – așa cum a declarat acesta în fața anchetatorilor – […] The post „Luiza și Alexandra sunt vii”. Maria Ghiorghiu a aflat unde se află, de fapt, fetele răpite de Gheorghe Dincă în Caracal appeared first on Cancan.ro.