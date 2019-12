O fetiță a mers pe jos în șosete la minus 35 de grade, în Alaska. Motivul pentru care a plecat cu fratele mai mic în brațe pentru a cere ajutor

16:40

Vedeta americană Kim Kardashian a afișat un look nou. În cea mai recentă fotografie pe care a postat-o pe Instagram, acesta apare cu părul tuns până la umeri. Kim Kardashian are un nou look. Vedeta americană a renunțat la părul lung în favoarea unei tunsori bob. Kim Kardashian, în vârstă de 39 de ani, s-a […]