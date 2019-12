Prinţul moştenitor saudit l-a sunat pe Trump şi i-a transmis condoleanţe după atacul din Florida

20:00

Cagliari, revelaţia campionatului de fotbal al Italiei, a smuls în ultimul minut al timpului regulamentar un egal pe terenul lui Sassuolo, scor 2-2, după ce a fost condusă cu 2-0, meciul disputându-se duminică în etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Italiei.Fără Vlad Chiricheş, care este accidentat, Sassuolo a ratat la scorul de 2-1 un penalty prin Berardi, autorul primului gol.Cagliari, aflată pe poziţia a patra, încearcă să obţină o calificare istorică în Liga Campionilor. Formaţia sardă a câştigat Serie A în 1970.Rezultate:duminicăLecce - Genoa 2-2Au marcat: Falco (60), Tabanelli (70), respectiv Pandev (31), Criscito (45+5)Cartonaşe roşii: Agudelo (Genoa, 69), Pandev (Genoa, 77)Sassuolo - Cagliari 2-2Au marcat: Berardi (7), Djuricic (36), respectiv Joao Pedro (51), Ragatzu (90)Berardi (Sassuolo) a ratat un penalty în min. 66Torino - Fiorentina 2-1Au marcat: Zaza (22), Ansaldi (72), respectiv Caceres (90)SPAL Ferrara - Brescia 0-1A marcat: Balotelli (54)sâmbătăLazio - Juventus 3-1Au marcat: Luiz Felipe (45+1), Milinkovic-Savic (74), Caicedo (90+5), respectiv Cristiano Ronaldo (25)Immobile (Lazio) a ratat un penalty în min. 79Cartonaş roşu: Cuadrado (Juventus, 69)Udinese - Napoli 1-1Au marcat: Lasagna (32), respectiv Zielinski (69)Cartonaş roşu: Maksimovic (Napoli, 80)Maksimovic (Napoli, 80)Atalanta - Verona 3-2Au marcat: Malinovski (44), Muriel (64 - penalty), Djimsiti (90+3), respectiv Di Carmine (23, 57)Cartonaş roşu: Dawidowicz (Verona, 85)vineriInter Milano - AS Roma 0-0Duminică mai sunt programate meciurile Sampdoria - Parma şi Bologna - AC Milan.Inter rămâne lider, cu 38 de puncte, urmată la 2 puncte de Juventus, la 5 de Lazio şi la 9 de Cagliari şi AS Roma.Genoa, echipa lui Ionuţ Radu, are 11 puncte şi este pe locul 18, primul retrogradabil. Lecce, formaţia lui Romario Benzar, cu 15 puncte, ocupă locul 14. Sassuolo, cu un joc mai puţin disputat, are tot 15 puncte şi se află o poziţie mai sus.AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Alexandru Cojocaru)