Moţiunea împotriva lui Florin Cîţu, va fi votată luni de Senat

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă şi chiciură pentru localităţi din judeţele Covasna şi Harghita, valabile până la ora 10.00. Până la ora 8.00, sub cod galben sunt şi judeţele Galaţi, Vrancea, Vaslui, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Alba şi Mureş. Ceaţa determină reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. De altfel, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, circulaţia rutier...