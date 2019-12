HOROSCOP 9 decembrie 2019: Ce surprize au pregătit astrele pentru ultimele săptămâni ale anului

08:10

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă şi chiciură pentru localităţi din judeţele Alba, Mureş, Sibiu, Braşov, Covasna, Harghita, Galaţi, Vrancea şi Vaslui, valabile până la ora 10.00. Până la ora 12.00, sub cod galben sunt şi judeţele Cluj, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud. Ceaţa determină reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Metereologii anunţă în aceste zone şi chiciură. Citeşte şi ALERTĂ METEO: Cod galb...