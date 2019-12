DINAMO // EXCLUSIV Negoiță, decizii șoc! Florin Prunea și Ionel Dănciulescu OUT din „Ștefan cel Mare”

23:00

Victor Piţurcă (63 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, şi-a criticat jucătorii la finalul partidei cu Astra Giurgiu, 0-1. „Nu ştiu dacă se poate vorbi de o criză. Am ratat, dar fotbalul se joacă pe goluri. Tot noi am controlat şi repriza secundă. Am intrat într-o depresie fotbalistică şi am jucat la întâmplare. A avut Astra vreun ritm? Nu se pune problema de aşa ceva. Astra s-a apărat, cum a făcut mereu. ...