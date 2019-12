Vacanță de iarnă 2019. Câte zile mai sunt până la vacanța de Crăciun

20:50

Rapperul american Juice Wrld a murit la vârsta de 21 de ani, după ce a făcut o criză în timp ce se afla în aeroportul Midway din Chicago. Artistul, care a colaborat cu Nicki Minaj and Travis Scott, a fost transportat de urgență la spital, însă nu a mai putut fi salvat de medici, relatează […]