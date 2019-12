Fotbal: Everton a deschis o anchetă legată de scandările homofobe de la meciul cu Chelsea

08:00

Una dintre cele mai apreciate actriţe britanice de teatru şi film, cu o carieră de peste 60 de ani şi laureată cu Oscar, BAFTA, Globul de Aur, la care se adaugă multe alte premii pentru activitatea din teatru, Judi Dench s-a născut la 9 decembrie 1934, în Yorkshire, Anglia, notează www.biography.com.Judith Olivia Dench (numele real - n.r.) a urmat şcoala de fete Quaker şi Şcoala de artă York, înainte să schimbe direcţia către Royal Central School of Speech and Drama din Londra. Decizia a fost pusă pe seama fratelui ei, un aspirant la actorie, care a insistat ca şi sora lui să ia drumul scenei. ''Nu m-aş fi gândit niciodată la actorie dacă nu era Jeff'', a declarat actriţa.Şi-a făcut debutul oficial pe scenă în 1957, cu rolul Ofeliei din ''Hamlet'', un spectacol al Old Vic Production Company, interpretarea sa fiind extrem de apreciată de critici. Şi-a continuat activitatea în cadrul companiei până în 1961, când s-a alăturat Royal Shakespeare Company, marcând începutul unei istorii de 30 de ani, în care apreciata actriţă britanică a trecut prin fiecare rol principal feminin din piesele lui William Shakespeare. A mai jucat în: ''Henry V'' (1958), "The Merry Wives of Windsor" (1969), "Macbeth" (1963), ''The Alchemist'' (1965), ''The Winter's Tale'' (1969), ''Much Ado About Nothing'' (1976), ''Juno and the Paycock'' (1980), "Mother Courage" (1984), ''Amy's View'' (1997), ''Filumena'' (1998), ''Hay Fever'' (2006), "Peter and Alice'' (2013).În paralel cu activitatea de actriţă de teatru, Judi Dench a început să joace şi în seriale şi filme de televiziune, între care: "Armchair Theatre" (1956), ''Hilda Lessways'' (1959), "The Cherry Orchard" (1962), "Theatre 625: Parade's End" (1964), "Theatre 625: Talking to a Stranger" (1966), ''Langrishe, Go Down'' (1978), ''Saigon: Year of the Cat'' (1983), ''As Time Goes By'' (1992), ''The Last of the Blonde Bombshells'' (2000), ''Roald Dahl's Esio Trot'' (2014, nominalizată la Premiul Emmy pentru cea mai bună actriţă), potrivit www.cinemagia.ro.Anii '60 au însemnat şi apariţii pe marele ecran, cele mai notabile fiind ''The Third Secret'' (1964), ''Four in the Morning'' (1965, prima distincţie din partea Academiei Britanice de Film şi Televiziune), ''A Study in Terror'' (1965), ''A Midsummer Night's Dream'' (1968), ''A Room with a View'' (1985, Premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol secundar), "A Handful of Dust" (1988, Premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol secundar).Numele ei a devenit popular şi peste ocean, în anii '90, odată cu rolul doamnei M, şefa lui James Bond din ''Goldeneye'' (1995). Dench a continuat să o interpreteze pe M în fiecare film cu agentul Bond, inclusiv în cel din 2012 - ''Skyfall''.Anul 1997 i-a adus primul său rol principal în filmul biografic ''Mrs. Brown'', în care a interpretat-o pe regina Victoria. Pentru interpretarea excepţională, actriţa a câştigat Premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol principal, Premiul Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă, Premiul Satellite pentru cea mai bună actriţă şi a fost nominalizată la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă şi la Premiul Guild Actors Screen pentru interpretare feminină de excepţie în rol principal.Filmul următor ''Shakespeare in Love'' (1998), în care a interpretat personajul reginei Elisabeta I, i-a adus actriţei Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, dar şi Premiul BAFTA la aceeaşi categorie. Au urmat o serie de filme la fel de apreciate şi premiate, între care: ''Chocolat'' (2000, Premiul Screen Actors Guild pentru interpretare feminină de excepţie în rol secundar şi nominalizări la Oscar, BAFTA, Globul de Aur), ''Iris'' (2001, Premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol principal şi nominalizări la Premiul Academiei, Globul de Aur, Screen Actors Guild), "Mrs Henderson Presents" (2005, cu nominalizări la principalele premii ale industriei), ''Notes on a Scandal'' (2006, cu nominalizări la principalele premii ale industriei), ''Philomena'' (2014, nominalizări la Oscar, BAFTA, Globul de Aur).Judi Dench a mai jucat în ''The Best Exotic Marigold Hotel'' (2011) şi continuarea sa ''The Second Best Exotic Marigold Hotel'' (2015). Tot în 2015, a jucat împreună cu Dustin Hoffman în adaptarea BBC a romanului lui Roald Dahl, ''Esio Trot''. În 2016, a jucat în filmul lui Tim Burton, ''Miss Peregrine's Home for Peculiar Children''. Anul 2017 i-a adus o nominalizare la Globul de Aur pentru interpretarea rolului reginei Victoria în producţia lui Stephen Frear, ''Victoria and Abdul'', un film ce spune povestea neobişnuită dintre regină şi unul dintre supuşii săi de origine indiană.Actriţa britanică a fost nominalizată de şapte ori la premiile Oscar şi a câştigat acest trofeu în 1999 pentru interpretarea din filmul "Shakespeare in Love". A primit, de asemenea, 12 nominalizări la Globul de Aur, câştigând trofeul de două ori - în 1997 cu rolul din "Mrs. Brown" şi în 2000 cu rolul din pelicula "The Last of the Blonde Bombshells". Are un palmares impresionant la galele BAFTA, obţinând 11 premii din 26 de nominalizări. De asemenea, are şase distincţii "Lawrence Olivier" (dintre care două în anul 1996, la categoriile cea mai bună actriţă şi cea mai bună actriţă într-un musical, fapt fără precedent până la acea dată). A câştigat şi un premiu Tony pentru cea mai bună actriţă în rol principal în anul 1999 graţie evoluţiei sale din spectacolul de teatru "Amy's View".În plus, în 1970 a primit titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic şi în 1988, i-a fost acordat titlul de Dame Commander al Imperiului Britanic. În 2006, a primit distincţia Fellowship din partea Societăţii Regale de Arte, precum şi distincţia BAFTA Fellowship pentru ''contribuţia remarcabilă şi excepţională la industria filmului, teatrului sau televiziunii'', în 2011.Anul 2018 a fost plin de evenimente care au avut-o în centrul lor pe apreciata actriţă. În luna mai 2018, celebrul teatru londonez Old Vic a aniversat 200 de ani de la înfiinţare iar Judi Dench s-a numărat printre actorii care au fost desemnaţi ambasadori speciali ai prestigioasei instituţii culturale. În acelaşi an, la 25 septembrie, i-a fost decernat premiul Donostia al Festivalului Internaţional de Film de la San Sebastian. Cu acest prilej, a avut loc şi proiecţia celui mai recent film "Red Joan", regizat de Trevor Nunn. La Festivalul de Film de la Zurich din luna octombrie, actriţa a primit premiul "Golden Icon". În decembrie, la Gala British Independent Film Awards, Judi Dench a primit o distincţie în semn de recunoaştere a carierei sale cinematografice.Actriţa a fost căsătorită cu actorul Michael Williams timp de 30 de ani, din 1971 până la moartea acestuia în 2001. Cuplul a colaborat de mai multe ori şi pe plan profesional, inclusiv la serialul de televiziune ''A Fine Romance'' şi la filmul ''Tea with Mussolini'' (1999). Cei doi au o fiică, Tara Cressida Frances ''Finty'' Williams (n. 24 septembrie 1972).Între cele mai recente filme în care actriţa britanică joacă se află ''Tulip Fever'' (2017), ''Murder on the Orient Express'' (2017), ''Red Joan'' (2018), ''All Is True'' (2018), ''Cats'' (2019). Filmul ''Artemis Fowl'' în regia lui Kenneth Branagh, urmează să fie lansat în 2020, potrivit www.cinemagia.ro. AGERPRES/ (Documentare - Irina Andreea Cristea, Roxana Mihordescu; editor: Marina Bădulescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Judi Dench - The Actress/Facebook.com