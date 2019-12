Conacul de poveste din judeţul Sibiu, unde tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou se păstrează de generaţii - VIDEO

09:10

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 9-15 decembrie 2019. Evenimente majore ne asteapta in aceasta saptamana de mijloc a lunii decembrie. Avem o Luna plina in Gemeni si un trigon Jupiter Uranus care ne promit adevaruri vindecatoare. Planeta iubirii aduce pace si romantism, iar spre sfarsitul saptamanii norocul iti surade. Poate incerci niste numere la loto! Poate vrei sa-ti incerci norocul pe cont propriu! Actioneaza! • Momentul adevarului! HOROSCOP. Luna plina in Gemeni anunta un nou inceput, m...