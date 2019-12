Un camion militar a fost la un pas să cadă de pe un pod la ieşirea din Dej, în urma unui accident

11:20

Primul la rând a fost un bătrân de 82 de ani. El a spus că a nu a dormit şi că a parcurs aproximativ 4 kilometri pe jos deoarece la ora 4.00 autobuzele din Galaţi nu circulă. „Dacă nu am dormit cum să mă trezesc? Am plecat de acasă de la 4 dimineaţa. Am venit pe jos, din Ţiglina 1. Nu circula niciun autobuz, nici maşini taxi nu erau. Eu sunt dornic de dans, trebuie să dansez şi din cauza asta am venit aici. Mergem an de an”, a spus Emanoil Tănase. Ghişeul amenajat la Teatrul Muzical s-a deschis...