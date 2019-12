Oana Zăvoranu a încins spiritele pe Internet. A pozat provocator şi a postat imaginea pe Instagram

09:00

FC Botoșani a învins campioana României, CFR Cluj, într-un meci contând pentru etapa a XX-a a Ligii 1. Echipa pregătită de Marius Croitoru s-a impus mai clar decât o arată scorul, 2-1 (1-1) în fața campioanei României. Dan Petrescu s-a ținut de cuvânt și așa cum a anunțat la conferința de presă premergătoare duelului de […] The post Campioana pierde fotoliul de lider în Moldova! appeared first on Cancan.ro.