Psihologul Poliţiei de Frontieră Vaslui, acuzat că şi-a maltratat soţia. Femeia, în comă de gradul IV la spital

Calitatea aerului din Cluj-Napoca a fost mai proastă, în cea mai poluată zi din an, decât într-unul dintre cele mai poluate oraşe din lume – New Delhi, conform unui articol publicat în The New York Times. Concluziile articolului, care reproduce o hartă a poluării realizată de cercetătorii unei universităţi de prestigiu din SUA, sunt contestate la Cluj-Napoca. Care sunt valorile de poluare conform a două surse alternative.