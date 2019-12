Probleme pentru Andra Măruță! Vedeta Pro Tv a ajuns cu fetița ei, Eva, la medic

10:20

Marcel Ciolacu, președintele interimar al Partidului Social Democrat, a recunoscut că s-a comis o greșeală în momentul în care s-a luat hotărârea de a propune un candidat la alegerile prezidențiale 2019. Pierderea alegerilor europarlamentare a fost urmată de luarea unor decizii greșite, a transmis Marcel Ciolacu. Scenariul politic ar fi trebuit să se desfășoare conform […] The post PSD la ora adevărului. Candidatura Vioricăi Dăncilă la alegerile prezidențiale a fost o greșeală appeared first on Cancan.ro.