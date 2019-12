USR-PLUS: Îi amintim lui Orban că avem un protocol semnat. Să nu se lase intimidat de ameninţările PSD

15:50

Nominalizările pentru cea de-a 77-a ediţie a galei Globurilor de Aur au fost anunţate luni, de actorii Susan Kelechi Watson ("This Is Us"), Dakota Fanning ("The Alienist") şi Tim Allen ("Last Man Standing"). Evenimentul a fost difuzat live pe conturile de social media ale Asociaţiei presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association), organizatoarea galei. Cea de-a 77-a ediţie a galei Globurilor de Aur va avea loc pe 5 ianuarie 2020, la Beverly Hilton din Los Angeles, evenimentu...