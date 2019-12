Un localnic a adus la Poliţe portofelul plin cu bani pe care l-a găsit pe marginea unei şosele

16:45

Senatorul USR Cristian Ghica a avut o ieşire acidă la adresa liderului PLUS Dacian Cioloş pe grupul intern al partidului „Poiana lui Iocan”. Acesta îl acuză pe Cioloş că „se bagă în deciziile USR” şi subliniază că „pentru PLUS, USR nu mai este un partener, ci un competitor”. Reacţia lui Ghica vine în contextul în care liderul PLUS s-a arătat nemulţumit că USR a decis să susţină candidatura lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei.