Cehia: Premierul Andrej Babis vrea să rămână în funcţie în ciuda reluării investigaţiilor asupra sa

16:10

Administraţia românească digitală este absentă, în momentul de faţă, şi sper că acest itinerariu de la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale spre nowhere să capete ceva articulaţie, fiindcă nu ne permitem această perioadă de pauză, ca să nu o numesc comă profundă, a declarat, luni, fostul ministru al Comunicaţiilor Alexandru Petrescu, într-o conferinţă de specialitate."E bine că se înfiinţează ministere, se desfiinţează... Mă simt cumva aşa, cu un aer romantic, ca ultimul mohican. N-aş fi vrut să se termine cu mine linia demnitarilor miniştri ai Comunicaţiilor, dar se pare că aşa a fost să fie. Vă spun sincer, un gând lăuntric mă încearcă şi sper să fiu eu cel care va deschide linia de noi miniştri ai Comunicaţiilor şi voi face tot ce este posibil ca acest lucru să se întâmple. Cred că e bine că vorbim despre transformare, pentru că trăim vremuri de transformări măreţe. Chiar astăzi am văzut că un ministru, care avea şi comunicaţiile în portofoliu, al ţării care deţine astăzi Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, a preluat conducerea Guvernului. Deci, la ei comunicaţiile contează şi sunt importante. Probabil că, la noi, comunicaţiile nu mai sunt atât de importante, dar sper că acest itinerariu de la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale spre nowhere să capete oarecum ceva articulaţie, fiindcă nu ne permitem această perioadă de pauză. Este o perioadă, din perspectiva comunicaţiilor româneşti şi administraţiei, de pauză, ca să nu o numesc comă profundă. Vă pot spune că administraţia românească digitală este absentă, în momentul de faţă", a spus Petrescu.Acesta a adăugat că România nu a trimis niciun reprezentant al Guvernului la Consiliul pe Telecomunicaţii, Transport, Energie (TTE), organizat la Bruxelles, la începutul lunii decembrie."Avem cinci săptămâni de când nu contăm. Pe data de 3 decembrie a avut loc la Bruxelles Consiliul TTE pe Telecomunicaţii, Transport, Energie. Pe partea de telecomunicaţii nu a existat niciun demnitar al Guvernului României prezent, dar evident că am avut un raport al comisarului Viery Breton, un om care a avut şi are un cuvânt greu de spus în spaţiul digital european. Din păcate, noi nu am fost reprezentaţi ca să aflăm lucruri importante ce ţin de Strategia 5G. S-au enunţat concluziile pe 5G, s-au punctat auspiciile Connectivity. Noi suntem, însă, puţin Disconnected to this European Connectivity...", a menţionat fostul ministru.Liderii şi decidenţii din IT&C şi industriile conectate din Români participă, luni, la o conferinţă de specialitate, în preambulul celei de-a XVI-a ediţii a evenimentului Gala C@municaţii Mobile, organizată la Bucureşti de publicaţia cu acelaşi nume. AGERPRES/(A - autor: Daniel Badea, editor: Oana Tilică, editor online: Anda Badea)