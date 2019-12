Asta DA surpriză! Mircea Radu va cânta cu Andra pe scena Operei Române

12:40

O tânără trăiește marea sa dezămăgire alături de iubitul său și nu știe ce să facă. La începutul relaţiei, bărbatul voia să facă dragoste cu iubita lui foarte des, chiar şi de două-trei ori pe zi, însă în timp, actul sexual s-a redus la o dată pe săptămână. Un alt lucru o îngrijorează foarte tare, […] The post O tânără este dezamăgită de iubitul ei. Ce o pune să facă în pat, aproape în fiecare seară appeared first on Cancan.ro.