Fotbal: Justiţia franceză a validat ancheta contestată de Benzema în afacerea ''sextape''

19:10

Primul trailer pentru pelicula ''Wonder Woman 1984'', mult aşteptatul sequel al ''Wonder Woman'' (2017), a fost lansat duminică, având-o din nou pe actriţa Gal Gadot în rolul principal, relatează EFE."Viaţa mea nu a fost aşa cum probabil crezi", spune Wonder Woman la începutul acestui clip în care eroina se reîntâlneşte cu Steve, personajul interpretat de Chris Pine în primul film.Trailerul dezvăluie de asemenea alte două personaje care apar în viitorul film, interpretate de actorul chilian Pedro Pascal şi de actriţa americană Kristen Wiig. În regia lui Patty Jenkins, filmul ''Wonder Woman 1984'' este plasat de data aceasta în anii '80.Acesta este şi motivul pentru care, pe coloana sonoră a trailerului figurează melodia ''Blue Monday'', a trupei britanice New Order.Primul film ''Wonder Woman'' a propulsat-o pe Gal Gadot la faima mondială, a primit critici bune din partea presei şi a obţinut încasări de 821,8 milioane de dolari.Premiera viitorului ''Wonder Woman 1984'' este prevăzută pentru 5 iunie 2020.DC Films, care face parte din studioul Warner Bros. şi care adaptează pentru marele ecran povestirile din benzile desenate DC Comics, trece printr-o perioadă financiară fastă după mai mulţi ani de "secetă" şi de succese modeste.2019 s-a dovedit un an excelent după succesul filmului ''Joker'', cu interpretarea magistrală a lui Joaquin Phoenix şi încasări de 1,055 miliarde de dolari.Lungmetrajul a depăşit astfel pragul de 1 miliard de dolari la box-office-ul mondial, devenind primul film de categorie "R" care a reuşit o astfel de performanţă.Înainte de lansarea în cinematografe a ''Wonder Woman 1984'', DC Films va prezenta pe 7 februarie filmul ''Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn'' în care Margot Robbie reia personajul Harley Quinn, după ''Suicide Squad'' (2016), şi care este regizat de Cathy Yan.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Wonder Woman / Facebook