Daniel ”revendică” premiul de 30.000 € de la ”Chefi la cuțite”: ”Vreau să donez banii!”

Lumea filmului de la Hollywood este în doliu. Unul dintre cei mai îndrăgiţi actori din Star Trek a fost răpus de cancer, o maladie cu care s-a luptat în tăcere… Vestea tristă a fost făcută publică de unul dintre copiii regretatului star. René Auberjonois, răpus de cancer pulmonar la 79 de ani Actorul american de […]