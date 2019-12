Tenis: Ana Bogdan, calificată în optimile turneului ITF de la Dubai

19:10

"The Morning Show", un serial inspirat din universul emisiunilor matinale de televiziune, produs de Apple Inc., a primit luni trei nominalizări la Globurile de Aur, plasând astfel producătorul telefoanelor iPhone în cursa pentru câştigarea primelor sale premii hollywoodiene majore, în calitate de actor emergent pe o piaţă tot mai aglomerată a platformelor de streaming video, informează Reuters.Netflix Inc., pionier al producţiilor video difuzate online, domină plutonul companiilor cu cele mai multe nominalizări în acest an, după ce a primit 17 nominalizări în categoriile de televiziune şi alte 17 nominalizări în secţiunile cinematografice, inclusiv pentru filme precum "Marriage Story" şi "The Irishman".Reţelele de televiziune, studiourile cinematografice şi serviciile de streaming dezvoltă şi derulează campanii de marketing foarte consistente pentru a câştiga Globuri de Aur şi alte premii prestigioase, cu scopul de a face reclamă propriilor producţii lor şi de a atrage clienţi noi.Câştigătorii Globurilor de Aur, stabiliţi prin voturile exprimate de membrii Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA), vor fi anunţaţi în cadrul unei ceremonii care va avea loc în Beverly Hills, California, pe 5 ianuarie."The Morning Show", care este difuzat pe serviciul cu plată Apple TV+ începând din luna noiembrie, a fost nominalizat la categoria "cel mai bun serial - dramă". Protagonistele acestui serial, Jennifer Aniston şi Reese Witherspoon, au fost nominalizate la categoria "cea mai bună actriţă într-un serial TV - dramă".Nominalizările primite de Netflix în categoriile destinate producţiilor TV le includ pe cele obţinute de serialele "The Crown" şi "Unbelievable".Postul de televiziune prin cablu HBO, deţinut de AT&T Inc., a primit 15 nominalizări, inclusiv pentru drama despre un dezastru nuclear "Chernobyl" şi pentru "Barry", o comedie despre un asasin plătit.Deşi Netflix a câştigat deja mai multe premii de televiziune în ultimii ani, compania americană este relativ nou venită în industria cinematografică.Netflix a primit luni trei dintre cele cinci nominalizări de la categoria "cel mai bun film - dramă". Acestea au fost obţinute de "Marriage Story", un film cu Adam Driver şi Scarlett Johansson, drama despre politică şi mafioţi "The Irishmam", regizată de Martin Scorsese, şi filmul biografic "The Two Popes".Un alt lungmetraj produs de Netflix, "Dolemite Is My Name", cu Eddie Murphy în rolul unui actor de comedie din anii 1970, a fost nominalizat la categoria "cel mai bun film - comedie/musical".Prime Video, serviciul de streaming al grupului Amazon, a primit cinci nominalizări în categorii TV şi alte trei nominalizări în categoriile cinematografice.Platforma Hulu, deţinută de Walt Disney Co., a primit cinci nominalizări pentru categorii de televiziune.