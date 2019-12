EFEMERIDE ASTRONOMICE - 10 decembrie

20:10

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a afirmat luni că îşi va da demisia dacă partidul îi va cere acest lucru, în condiţiile în care Senatul a adoptat moţiunea simplă iniţiată împotriva sa de 41 de senatori social-democraţi."La un vot a trecut această moţiune, dar decizia va fi luată în partid şi vom vedea care este decizia după acest vot. Dacă partidul îmi spune să fac un pas în spate bineînţeles că voi demisiona", a declarat Florin Cîţu.El susţine că moţiunea nu a avut legătură cu ceea ce a făcut la minister şi că a fost o dezbatere despre postările sale pe reţeaua de socializare Facebook."Domnul Teodorovici a minţit din poziţia de ministru doi ani de zile. Să credem acum ce spune domnul Teodorovici ar fi o greşeală din partea noastră, a tuturor. Cred că domnul Teodorovici trebuie să tacă din gură o perioadă şi apoi să revină în spaţiul public", a adăugat Cîţu, întrebat de jurnalişti despre acuzele aduse de fostul ministru al Finanţelor cu privire la modul în care a obţinut bileţelele prezentate în conferinţa de presă.Şeful de la Finanţe a dat asigurări că este pregătit să meargă cu bugetul în Parlament, să-l dezbată în comisii şi să argumenteze fiecare capitol, înainte de sărbătorile de iarnă, însă o asumare a bugetului este o decizie politică ce nu ţine de el.În cadrul dezbaterii moţiunii, Florin Cîţu a susţinut că moţiunea de astăzi nu este despre el şi despre ceea ce a făcut la minister, ci reprezintă un demers politic făcut de un "duo jalnic care încearcă să mascheze situaţia economică reală a României"."Am ascultat cu atenţie textul moţiunii şi se pare că este o moţiune adresată mie, pentru că declaraţiile din ultimii doi - trei ani de zile, nu despre ceea ce am făcut eu la Ministerul Finanţelor Publice. Sunt mândru că cei de la PSD îmi promovează măsurile şi le tot propagă de la pupitrul acesta din Senat. Dar moţiunea de astăzi nu este despre mine şi nu are legătură cu mine. Reprezintă un demers politic făcut de un duo jalnic care încearcă să mascheze situaţia economică reală a României după trei ani de guvernare Dragnea, Vâlcov, Dăncilă şi Teodorovici", a precizat ministrul.Premierul Ludovic Orban a afirmat după ce moţiunea depusă de PSD împotriva ministrului Finanţelor a fost adoptată de Senat, că nu va lua nicio măsură în cazul lui Florin Cîţu. El a susţinut că moţiunea a fost "o mişcare politicianistă ieftină"."Voturile lor nu sunt altceva decât să îi ridice un soclu domnului ministru al Finanţelor, iar în ceea ce mă priveşte pe mine sunt foarte mulţumit de domnul ministru al Finanţelor şi sub nicio formă nu am de gând să iau vreo decizie legată de domnia sa", a spus Orban.Moţiunea simplă "Guvernare PNL, numele tău este austeritate", iniţiată de 41 de senatori de la PSD, adresată ministrului de Finanţe, Florin Cîţu, a fost dezbătută şi votată, luni, în plenul Senatului. Aceasta a fost adoptată cu 59 de voturi "pentru", 56 "împotrivă" şi două abţineri.AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Mariana Nica, editor online: Anda Badea)