Infotrafic: Doi morţi patru răniţi după coliziunea frontală dintre un autoturism şi un microbuz, pe DN 11 Târgu Secuiesc-Braşov

Actriţa Leopoldina Bălănuţă s-a născut la 10 decembrie 1934, la Păuleşti, judeţul Vrancea.A fost una dintre marile actriţe de teatru ale anilor '60-'90. A jucat zeci de ani pe scenele bucureştene la Teatrul Bulandra şi la Teatrul Mic. În film, rolurile cele mai importante i le-a oferit regizorul Mircea Veroiu: Fefeleaga, Mara, bătrâna Handrobur, precizează site-ul http://aarc.ro ("All About Romanian Cinema"), revistă online editată de Uniunea Cineaştilor din România.În 1957 a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" (la clasa Marietta Sadova), potrivit volumului "1234 cineaşti români" (de Cristina Corciovescu şi Bujor Rîpeanu, Ed. Ştiinţifică, 1996). În acelaşi an şi-a început activitatea artistică la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. În 1959 a venit la Bucureşti, la Teatrul pentru tineret şi copii (devenit Teatrul Mic), unde a jucat timp de patru decenii.A fost actriţă de teatru şi film de succes, interpretând roluri în piese din dramaturgia naţională şi universală pe scenă, la TV, la Radio şi în filme.A creat numeroase recitaluri de poezie, pe versuri de Eminescu, Nichita Stănescu, R. M. Rilke, Ion Barbu.A debutat pe scena Teatrului Mic cu piesa "Prima întâlnire", conform CineMagia.ro - www.cinemagia.ro.În cei 40 de ani de activitate teatrală pe scena Teatrului Mic sau a Teatrului Bulandra, Leopoldina Bălănuţă a dat viaţă mai multor personaje pline de dramatism. A fost Veta din ''O noapte furtunoasă'' (1957), Gittel din ''Doi pe un balansoar'' (alături de Victor Rebengiuc, 1964), Baba Maranda din ''Baltagul'' (1968), Veronica, alături de Florin Piersic, din ''Eminescu şi Veronica'' (1970), Antigona, din piesa cu acelaşi nume (1971), Sonia din ''Unchiul Vania'' (1978), Magda Mărculescu din ''Un pahar cu un sifon'' (1980), Regina Margareta din ''Ivona Principesa Burgundiei'' (1983), Isabella din ''Amurgul burghez'' (1986), Volumnia din ''Coriolan'' (1987), Dandanache din ''O scrisoare pierdută'' (1988), Medeea din ''O trilogie antică'' (1990), primăriţa din ''Dacă dă Dumnezeu şi plouă'' (1993).Debutul în cinematografie l-a avut în filmul ''Pisica de mare'' (1963). Au urmat: ''Nunta de piatră'' (1971), ''Tatăl risipitor'' (1974), ''Dincolo de pod'' (1975), ''Pe firul apei'' (1978), "Clipa" (1978), ''Ion - blestemul pământului, blestemul iubirii'' (1979), "Bietul Ioanide" (1979), ''Înghiţitorul de săbii'', ''Semnul şarpelui'' (1981), ''Mult mai de preţ e iubirea'', ''Năpasta'' (1982), ''Scopul şi mijloacele'' (1983), ''Punct şi de la capăt'' (1985), ''Umbrele soarelui'' (1986), ''Rămânerea'' (1990), ''Balanţa'' (1991), ''Chira Chiralina'' (1993) şi "Die Letzte Station" (1998).În ultimii ani ai vieţii, Leopoldina Bălănuţă a fost directoare a Teatrului Mic. Foto: (c) Ilie Bumbac / Arhiva istorică AGERPRESLeopoldina Bălănuţă a dat un regal de muzică şi poezie, împreună cu Narcisa Suciu, în spectacolul "O întâmplare a fiinţei" din 27 ianuarie 1998, pe versurile poeţilor Ana Blandiana, Ştefan Augustin Doinaş, Magda Isanos, Nicolae Labiş şi Nichita Stănescu.A primit numeroase premii de interpretare pentru teatru şi film, printre acestea numărându-se şi premiul ACIN 1972 pentru rolul din filmul "Nunta de piatră". În 1967, a primit Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a "pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice". Foto: (c) Armand Rosenthal / Arhiva istorică AGERPRESÎn 1997, Leopoldinei Bălănuţă i-a fost decernat ''Premiul de Excelenţă'' al UNITER, pentru excepţionala interpretare din ultima sa apariţie pe scena Teatrului Naţional, în spectacolul ''O batistă în Dunăre'' de D.R. Popescu.A fost căsătorită cu actorii Gheorghe Ionescu Gion şi Mitică Popescu.A murit la 15 octombrie 1998, la Bucureşti. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Marina Bădulescu, editor online: Daniela Juncu)