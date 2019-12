Dennis Man sare în sprijinul carismaticului „Popică”: „Starea sa s-a agravat recent și acum are nevoie mai mult ca oricând de susținerea noastră!”

21:40

Alice Badea a făcut primele declarații după ce What’s Up a fost încătușat în urma apelului ei la 112. Violonista și părinții artistului au ajuns și ei la secția de poliție, unde oamenii legii au încercat să afle ce s-a întâmplat între cei doi parteneri. Citește și: Prima reacție a fostei soții a lui What’s […] The post Alice Badea, primele declarații după ce What’s Up a fost încătușat în urma apelului ei la 112 appeared first on Cancan.ro.