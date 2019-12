Ludovic Orban l-a demis pe preşedintele Casei Naţionale de Pensii

01:10

HOROSCOP 10 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 10 DECEMBRIE 2019. Mercur in Sagetator face trigon cu Chiron aflat in Berbec, ceea ce da cuvintelor un inteles profund. Au loc discutii importante , in care adevarul este vital. Jupiter si Chiron au deschis portalul adevarului si al vindecarii, in timp ce Mercur iti da aripi sa razbesti. Spune ce ai pe suflet! Luna in Taur iti creeaza un spatiu in care te simti in siguranta. HOROSCOP 10 DECEMBRIE. Este timpul sa spui adevarul. Sagetatorul...