Incendiu la AFI Cotroceni, au început să sune alarmele din interior. Se intervine de urgență

"McGregor" al României a ajuns "bonă" cu normă întreagă după ce a renunțat la luptele în cușcă! l-a întâlnit pe Ionuț Atodiresei într-un mall din Capitală, alături de soția și de fetița lui. În timp ce Oana se plimba prin magazine, fostul luptător de K1 a avut grijă de