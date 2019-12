Klaus Iohannis participă la şedinţa CSM, care îşi desemnează noua conducere: 2019, anul în care cetăţenii au protejat independenţa Justiţiei - LIVE VIDEO

10:50

UPDATE „S-a pus în discuţie admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare formulate de noi. Este o etapă premergătoare, obligatoriu prevăzută de codul de procedură penală. am susţinut toate aspectele şi elementele pe care le considerăm a fi legale şi sperăm să se admită contestaţia în anulare, în principiu. Am cerut şi suspendarea, aşteptăm să vedem ce se va întâmpla. Textul de lege este sec, spune doar că un complet de judecată poate dispune şi suspendarea hotărârii care este atacată c...