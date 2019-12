Se întoarce la Pro TV?! Ce se întâmplă cu Victor Slav, după ce a fost „pus pe liber” de Kanal D

05:50

Biletul Zilei de ieri este în joc. Mai stăm în selecția „1X" de la Sepsi- Academica. Programată ieri la ora 18:00 partida a încpeut ci o oră îîntârziere din cuaza ceții însă a fost abandonată după 16 minute de joc condițiile meteo fiind neprielnice, urmând a se relua astăzi la ora 16:00 din minutul 16 […]