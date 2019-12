Fostul primar al Moscovei Iuri Lujkov a decedat la 83 de ani

14:20

Patru din zece manageri IT din România recunosc faptul că organizaţiile pe care le conduc au fost vizate de atacuri cibernetice în ultimii doi ani, în timp ce peste un sfert (26,9%) dintre şefii din departamentele IT nu ştiu dacă societăţile lor au fost ţinta hackerilor, reiese din studiul "Connect Romania 2019", întocmit de Cisco România.Aproape jumătate dintre cei chestionaţi (46,5%) au menţionat lipsa bugetului ca obstacol principal în securizarea companiei în faţa ameninţărilor cibernetice, urmată de lipsa conştientizării ameninţărilor de securitate la nivel de top management (34,3%), lipsa experţilor în securitatea IT din cadrul companiei (32,6%) şi lipsa unor tehnologii şi instrumente adecvate în asigurarea unei protecţii eficiente împotriva ameninţărilor cibernetice din ce în ce mai sofisticate (28,4%).Conform cercetării, o altă provocare cu care se confruntă managerii IT este refuzul angajaţilor de a respecta regulile de securitate, însă vestea îmbucurătoare este că acest procentaj a scăzut în 2019 la 23,7%, faţă de 28,5%, în 2018.Mai mult de jumătate dintre şefii IT (52%) au menţionat că furnizarea de servicii IT stabile reprezintă principala preocupare pentru departamentele pe care le conduc în următorul an. Pe locurile următoare se află: îmbunătăţirea securităţii cibernetice (47,8% dintre respondenţi), dezvoltarea de noi servicii şi produse inovatoare (34,7%), creşterea eficienţei operaţionale (33,1%) şi îmbunătăţirea experienţei clienţilor (31,8%).În ceea ce priveşte schimbările digitale prin care trec propriile organizaţii în prezent, peste 93% dintre respondenţi au declarat că acestea sunt de amploare şi de importanţă diferite, în funcţie de specificul fiecărei companii în parte. Astfel, aproape un sfert (24%) dintre managerii IT au raportat transformări radicale, cum ar fi un model nou de venituri sau tranziţia de la oferte de bunuri/produse la oferte de servicii.În acelaşi timp, 41,6% au declarat că, în prezent, au loc schimbări minore din punct de vedere digital (de exemplu: dezvoltarea produselor/serviciilor existente), în timp ce 27,5% dintre respondenţi au menţionat că au loc unele schimbări, precum introducerea de noi produse/servicii, cele existente fiind încă dominante.Studiul Cisco România arată că, în următorii trei ani, provocările legate de creşterea traficului de date, de securitate şi de managementul riscurilor vor constitui principala preocupare pentru departamentele IT, fiind puse pe primul loc de peste 53% dintre participanţi.Pe lista tendinţelor identificate de managerii IT ca având un impact asupra activităţii companiilor se mai află: automatizarea reţelelor, SDN (39%), migrarea aplicaţiilor în cloud (25%), reducerea costurilor (23,5%), Internet of Things şi M2M (18,3%).În plus, majoritatea participanţilor la studiu a afirmat că bugetul IT al companiei a crescut nesemnificativ, în 2018, sau a rămas la nivelul din 2017. Pe de altă parte, 10,4% dintre respondenţi au menţionat că bugetul IT al companiei a scăzut în acest an faţă de 2018, în timp ce peste 23% au declarat că bugetul a crescut nesemnificativ.Sondajul Cisco România a fost realizat în luna octombrie 2019 în rândul a peste 500 de specialişti IT din companii şi instituţii din România, prezenţi la evenimentul Connect România 2019.Connect România este cea mai mare conferinţă dedicată soluţiilor pentru reţele de comunicaţii şi a reunit anul acesta peste 1.100 de specialişti locali din domeniul IT&C, experţi în reţelistică şi factori de decizie.Cisco (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în tehnologie care face ca Internetul să funcţioneze din 1984. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Oana Tilică, editor online: Simona Aruştei)