Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit la 61 de ani

09:30

Diseară, începând cu ora 22:00, două dintre formațiile din Bundesliga își joacă soarta în Liga Campionilor. Dacă Leipzig mai are nevoie de un punct din deplasarea cu Lyon pentru a-și câștiga grupa, Dortmund ar putea obține doar accederea în Europa League, în ciuda unei eventuale victorii cu Slavia Praga. Visul lui Gigi Becali, spulberat de LPF! […] The post Leipzig țintește primul loc, iar Dortmund poate părăsi Liga Campionilor! appeared first on Cancan.ro.