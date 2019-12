Iohannis, la ceremonia de decorare a ambasadorului SUA Hans Klemm: Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA este mai solid şi mai dinamic ca oricând

15:30

"Având în vedere că guvernele eşuate PSD au împins, de la an la an, o cheltuială considerabil mai mare decât ar fi putut fi suportată din veniturile realizate, este clar că nu ne confruntăm doar cu situaţia de a avea un deficit pe anul în curs mult peste limita prevăzută - suntem deja în zona de peste 4%, - dar aceste efecte se vor propaga şi pe anii care vin. Trebuie să fim foarte realişti, nu se termină discuţia cu deficitul din anul acesta, fiindcă sunt cheltuieli care trebuie făcute. Eu am s...