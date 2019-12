NBA – „Careu” de meciuri în noaptea de marti spre miercuri!

10:20

Ștefan Hrușcă a părăsit, definitiv, România în anul 1991, și s-a stabilit în Canada. Alături de soția Gianina și de fiica lor de 17 ani, Andra. Steven, băiatul lor în vârstă de 27 de ani, s-a mutat la Toronto. Familia Hrușcă locuiește într-o casă cu patru camera, într-o zonă care are prețuri destul de ridicate, […] The post Cum arată casa din Canada a lui Ștefan Hrușcă! Prețul zonei, 500.000 de dolari appeared first on Cancan.ro.