Victor Costache: Există toată deschiderea şi preocuparea actualei echipe şi a mea de a dezvolta medicina de familie

Managerul Spitalului Sf Spiridon din Iaşi, ec. Ioan Bârliba, a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că în prezent Clinica de Mari Arşi din cadrul unităţii funcţionează la capacitate maximă, el ţinând să răspundă punctual tuturor acuzaţiilor aduse de deputatul USR Emanuel Ungureanu, după ce parlamentarul a făcut o sesizare la DNA Iaşi pe numele său."Eu am avut nişte recomandări făcute de corpul de control, şi ţin să fac precizarea că la niciuna dintre recomandările (Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii -n.r) nu scrie că a fost vreun prejudiciu. Sunt nişte constatări cu termene pe care ni le-a dat Corpul de Control să remediem, lucru pe care l-am şi făcut. (...) Din punctul meu de vedere, aşa cum rezultă şi din raportul Corpului de Control, au fost nişte chestiuni care nu au adus prejudicii spitalului, au fost nişte corecţii pe care noi le-am făcut în timpul şi după control şi care nu au afectat în niciun fel activitatea publică a spitalului", a declarat presei managerul Spitalului Sf Spiridon, Ioan Bârliba.El a precizat că în prezent Clinica de Arsuri funcţionează la capacitate maximă."E adevărat, a durat o perioadă foarte lungă de timp, dar dumneavoastră, opinia publică, presa, ştiţi toate demersurile făcute în această perioadă. Lucrările efective de reparaţii şi consolidări au fost terminate în urmă cu peste doi ani, şi în toată această perioadă am făcut peste 27 de demersuri la Ministerul Sănătăţii, autorităţi locale, în vederea dotării cu dispozitive, tehnică şi aparatură medicale, care, într-un târziu au sosit de la Ministerul Sănătăţii cu bani de la Banca Mondială. Au sosit în loturi, să spun aşa, etapizat, şi montarea lor a fost etapizat. Procesele verbale de punere în funcţiune erau la fel, tot etapizate. Ca o concluzie referitor la această clinică de arsuri ar fi următoarea: clinica la ora aceasta funcţionează la capacitate maximă. Din ce am înţeles, dumnealui spune că nu funcţionează. Este un neadevăr, iar acest lucru poate fi verificat. Repet, a durat foarte mult, şi eu nu puteam să dotez din veniturile proprii această secţie cu mese de operaţie, lămpi, monitoare cu funcţii vitale, cadre speciale. Au costuri foarte mari şi licitaţia a fost făcută de Ministerul Sănătăţii. De ce s-a întârziat şi care au fost cauzele acestei dotări cu întârziere nu îmi sunt cunoscute mie", a spus Ioan Bârliba.El a ţinut să infirme şi acuzaţiile privind staţia de oxigen a unităţii medicale al cărui manager este."Apoi făcea referire domnul respectiv la faptul că avem un stocator de oxigen. Vreau să fac o precizare, dumnealui nu ştiu ce pregătire are, dar trebuie să ştie că oxigenul este un medicament. Eu când am venit în această unitate am găsit un stocator care era în unitatea unde se depozitează oxigenul. Pe piaţă, la data respectivă, exista un singur operator. Aşadar era strâns legată furnizarea oxigenului de puritate şi specificaţiile cerute de medici. La momentul controlului, pe piaţă mai era un furnizor de oxigen medicinal de puritate peste 98%. În momentul în care se afla controlul aici, noi eram în plină procedură de achiziţie. Atunci existau doi operatori, fireşte că am organizat procedura de licitaţie nemaidepinzând de acel unic furnizor", a explicat managerul Spitalului Sf Spiridon din Iaşi.Ioan Bârliba a reamintit totodată că Spitalul Sf Spiridon din Iaşi a fost înfiinţat în anul 1743, cu bani din donaţii, câţiva ani mai târziu fiind recunoscut ca Epitropia Sf Spiridon. El a menţionat şi că în prezent există Fundaţia Epitropia Sf Spiridon."Fundaţia Epitropia Spiridon este o încăpere de 17,4 metri pătraţi, a cărui preşedinte este domnul profesor (Eurgen -n.r) Târcoveanu. Când am venit eu în acest spital, această fundaţie exista şi avea un scop nu neapărat lucrativ, dar mai mult simbolic. Practic, de-a lungul timpului a şi donat spitalului aparatură medicală. Deci cumva era o emblemă a Spitalului Spiridon. Cei de la Corpul de Control au invocat că nu am perceput chirie şi nu am încasat contravaloarea energiei electrice şi termice. Închipuiţi-vă o încăpere de 17 metri care are un calorifer cu şase elemenţi şi un bec. Dacă e să facem nişte calcule, ajungem în derizoriu, dar am respectat ce a zis Corpul de Control şi am desfiinţat sediul şi l-am rugat pe domnul profesor Târcoveanu să găsească un sediu în afara spitalului. Eu am nişte recomandări făcute de Corpul de Control şi ţin să fac precizarea: la niciuna din recomandări nu scrie că a fost vreun prejudiciu. Sunt constatări cu termene pe care mi le-a dat Corpul de Control să remediem ce au spus dumnealor. Lucru pe care l-am şi făcut", a mai declarat managerul Spitalului Sf Spiridon din Iaşi.Reacţia acestuia vine după ce în cursul dimineţii de marţi deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus două plângeri penale pe numele managerilor Spitalului Universitar Sf Spiridon din Iaşi, şi Institutului de Psihiatrie Socola, pentru fapte de abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals."Am venit la DNA Iaşi pentru a depune două plângeri plenale împotriva a doi manageri din Iaşi, mă refer la managerii Spitalelor Socola, domnul Oprişanu, şi o altă plângere împotriva domnului Bârliba de la Spitalul Sfântul Spiridon. Plângerile penale au la bază fapte incriminate în două rapoarte de control ale ministerului Sănătăţii de la Socola şi un raport al Corpului de Control al Spitalului Sfântul Spiridon. E foarte uşor să înţelegeţi de ce aceste rapoarte nu au fost făcute publice până acum. Motivul este foarte simplu, unul politic. La Sfântul Spiridon domnul Bârliba este protejat de către deputatul Petru Movilă, iar domnul Oprişanu a avut o protecţie politică largă până acum, mai ales în PSD", a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu, la ieşirea din sediul DNA.Potrivit sursei citate, în cazul Spitalului Universitar Spiridon, managerul Ioan Bârliba ar fi comis mai multe fapte de abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals."În raportul Corpului de Control se face referire, şi citez exact din plângere, despre achiziţiile netransparente care s-au făcut între anii 2016-2018 de oxigen medical de la o firmă prin procedura negocierii directe fără publicitate, achiziţia directă a unui defibrilator bifazic, la un preţ dublu faţă de valoarea de piaţă a produsului, achiziţia netransparentă a sistemului Shaver pentru artroscopie, prin indicarea unor coduri CPV nereale în scopul evident de a include produsul în pragul valoric aplicabil achiziţiilor directe şi cea de-a patra suspiciune de abuz în serviciu se referă la cedarea în folosinţă cu titlu gratuit în favoarea Fundaţiei Epitropia a Spitalului Sfântul Spiridon a unui spaţiu de 17,5 metri pătraţi aflat în administrarea unităţii spitaliceşti. Aici s-a încălcat legea foarte clar, în sensul că acea fundaţie ar fi trebuit să ofere 50% din profiturile pe care le-ar fi făcut pe acest spaţiu alocat ilegal, lucru care nu s-a întâmplat din 2011 până astăzi. Este vorba de o fraudă care se întinde pe opt ani de zile. Astea sunt aspectele care au fost surprinse într-un raport al Corpului de Control care nu conţin multe aspecte foarte relevante. În timpul controlului, şi am cerut audierea inspectorilor care au fost la Sfântul Spiridon, au început să se facă presiuni şi am informaţii că anumite aspecte relevante despre achiziţiile făcute la Sfântul Spiridon nu apar în acest raport al Corpului de Control, în consecinţă am cerut DNA să reia controlul atât la Spitalul Sfântul Spiridon cât şi la Spitalul Socola. Mai exact, am solicitat să cheme din nou Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii care a fost împiedicat să îşi facă treaba, cel puţin la Sfântul Spiridon", a declarat Emanuel Ungureanu.El a precizat că a sesizat DNA pentru fapte de abuz în serviciu în cazul noii secţii de Mari Arşi."La Sfântul Spiridon am făcut un denunţ practic personal pe baza raportului cu privire la persoane din Ministerul Sănătăţii care se fac vinovate de fapte de abuz în serviciu legate de noua secţie de Mari Arşi, despre care eu nu ştiu la această oră dacă este capabilă să îngrijească un mare ars. Cert este că timp de trei ani, între 2016 - 2019, s-a făcut o investiţie de peste 8 milioane de euro şi în anul 2018 erau deja aparate care ieşiseră din garanţie fără să fi funcţionat vreodată. Mai mult decât atât, acolo sunt suspiciuni foarte grave de abuz în serviciu de la partea de construcţie, partea de achiziţie de aparatură. Au fost cele două scene absolut oribile cu domnul Arafat, cu domnul Bănicioiu, în 2018, cu doamna Pintea, în 2019, care explică că secţia de Mari Arşi funcţionează, când de fapt nu funcţiona. Ceea ce este foarte grav este că doamna Pintea a fost ministrul care a trimis Corpul de Control la Spitalul Sfântul Spiridon, a văzut concluziile. (...) În concluziile raportului spune că Secţia Marele Ars nu poate fi pusă în funcţiune pentru că nu are toate dotările necesare şi totuşi doamna Pintea a venit cu o nesimţire de nedescris şi a inaugurat a doua oară secţia de Mari Arşi care nu funcţiona", a declarat Emanuel Ungureanu. AGERPRES / (A - autor: Daniela Malache, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)