Caz şocant. Două femei au fost ucise într-o locuinţă din Satu Mare

18:00

„Şi mie mi s-a solicitat de la Comisia Europeană creşterea vârstei de pensionare la 68 de ani. Am spus că e imposibil, deoarece Romania are o speranţă de viaţă cu 8 ani sub media Uniunii Europene. Noi suntem la 74, Franţa la 82, de exemplu. Aşa că am menţinut vârsta de pensionare din vechea lege şi în cea noua, corectând şi inechităţile care se vor rezolva doar după recalcularea tuturor pensiilor, recalculare pe care actuala guvernare nu se grăbeţte să o înceapă. Acum pricep şi de ce vor modific...