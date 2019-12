UE nu observă progrese în Ungaria privind statul de drept; Budapesta acuză că UE s-a împărţit între ''membri buni şi răi''

20:20

Eliminarea supra-accizei la carburanţi ne bucură, dar ne bucurăm moderat, pentru că ne e frică să nu fie reintrodusă, a declarat, marţi seara, Radu Dinescu, secretar general al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) şi preşedintele Uniunii Internaţionale a Transporturilor Rutiere."Ce ne dorim foarte mult este predictibilitate. Ne bucură că aţi eliminat supra-acciza, dar ne bucurăm moderat, pentru că ne e frică să nu o introduceţi înapoi în luna 1, 3, 5, 7 sau 9. Deci, am vrea durabilitatea şi sustenabilitatea măsurilor pe care le propuneţi. Ne dorim foarte mult să vă ţineţi promisiunea în ceea ce ne priveşte, să nu apară niciun fel de taxare suplimentară asupra niciunui element de cost din industrie, pentru că auzim nişte discuţii între ITM, MFP, ANAF, Ministerul Muncii vizavi de posibile taxări suplimentare pe zona veniturilor din această industrie şi ne-am dori să nu se întâmple aşa ceva, pentru că o măsură unilaterală a Guvernului României ar elimina instant competitivitatea acestei industrii de transport la nivel european", a subliniat reprezentantul UNTRR.Conform unui proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal, adoptat săptămâna trecută de Camera Deputaţilor, supraacciza la carburanţi ar urma să fie eliminată începând cu 1 ianuarie 2020.Dinescu a mai menţionat că, în condiţiile în care industria transporturilor din România aduce peste 5 miliarde de lei în fiecare an la buget, se solicită scăderea vârstei de angajare pentru conducătorii auto, de la 21 la 18 ani."Industria transporturilor rutiere aduce peste 5 miliarde (de lei, n.r.) în fiecare an. Din această perspectivă, avem nevoie de conducători auto şi aici ne-am dori să nu-i pierdem pe oamenii care pleacă în afara României şi pe urmă să încercăm să-i aducem înapoi. Solicităm autorităţilor să fie de acord să scadă vârsta angajării de la 21 la 18 ani pentru conducătorii auto. Sigur, e preocupare în zona siguranţei rutiere, dar diferenţa o face un training adecvat, şi nu vârsta. Dacă vârsta ar fi principalul element care creşte siguranţa rutieră, am putea să dăm permise rutiere la 40 de ani. Studii din Olanda arată că un training adecvat reduce aceste accidente şi creşte nivelul de siguranţă rutieră în mod considerabil. Să nu vă lăsaţi păcăliţi de cifre, pentru că în România sunt peste 13.000 de şoferi profesionişti, cu atestate şi operăm doar 200.000 de vehicule de marfă şi persoane, din care peste 150.000 sunt plecaţi undeva prin străinătate", a spus Dinescu.Marţi seara, are loc la Bucureşti un eveniment organizat de Confederaţia Patronală Concordia, la care participă premierul Ludovic Orban, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor patronale.Evenimentul se desfăşoară sub forma unei dezbateri între Guvern şi patronate despre priorităţile şi perspectivele economice ale anului 2020 în România. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Adrian Dădârlat)