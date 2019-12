CCR discută sesizarea privind conflictul juridic Parlament - ÎCCJ referitor la constituirea completurilor de judecată

23:20

Cântăreaţa şi compozitoarea Marie Fredriksson, jumătatea formaţiei suedeze Roxette, înfiinţată împreună cu Per Gessle în 1986, a murit la 9 decembrie 2019, la vârsta de 61 de ani, după o boală îndelungată.Marie Fredriksson şi Per Gessle au cunoscut succesul internaţional începând cu sfârşitul anilor '80 şi începutul anilor '90 cu o serie de hituri, care au intrat în top 10 US, precum ''It Must Have Been Love'', ''Listen to Your Heart'', ''The Look'', ''Joyride'' şi ''Dangerous''.Marie Fredriksson s-a născut la 30 mai 1958, în localitatea Össjö, fiind cea mai mică dintre cei cinci copii. Interesul ei pentru muzică a crescut în anii adolescenţei, când i-a descoperit pe deja consacraţii Joni Mitchell, The Beatles şi Deep Purple. La 17 ani, s-a înscris la un liceu de muzică şi a început să performeze în cadrul teatrului local, potrivit www.dailyroxette.com.În 1978, a cântat împreună cu un prieten al său, Stefan, în cadrul formaţiei Strul, care a devenit mai târziu Mamas Barn, potrivit www.europopmusic.eu. Nu a avut succes cu niciuna dintre ele. Un alt prieten de-al său împărţea un studio de repetiţii cu Per Gessle, care ascultând-o i-a aranjat o audiţie cu faimosul producător suedez Lasse Lindbom. Impresionat de vocea ei, acesta i-a oferit Mariei un contract. Aşa a început cariera solo a Mariei Fredriksson.Per Gessle a fost cel care a încurajat-o să înceapă o carieră solo. În cele din urmă, Fredriksson a acceptat şi a înregistrat primul său album solo ''Het vind'', ''Ännu doftar kärlek'' fiind primul single, potrivit www.dailyroxette.com.Lasse, Marie, Per şi Mats ''MP'' Persson au înfiinţat o nouă trupă numită ''Exciting Cheeses'', susţinând concerte în cluburi. După un album lansat în 1986, Marie Fredriksson şi Per Gessle au înfiinţat trupa Roxette. Cei doi au avut un prim succes în Suedia, cu melodia ''Neverending love'', care însă nu a trezit nici un interes în străinătate. A urmat în 1987, un album solo - ''Efter stormen''.În 1989, Roxette a avut, în SUA, un neaşteptat succes cu ''The look''. Aproape peste noapte, Fredriksson şi Gessle s-au văzut transformaţi din doi cântăreţi suedezi în artişti internaţionali care au început să-şi promoveze muzica în turnee, vânzând milioane de copii şi primind numeroase premii.Marie Fredriksson s-a întors la cariera ei solo, în 1992, înregistrând albumul ''The Eternal Journey''. Albumul a fost auto-portretul său muzical, fiind scris ca un jurnal, cu melodii personale conţinând melodii despre viaţa ei, sentimente şi relaţii, potrivit www.dailyroxette.com.În timpul turneului mondial ''Joyride'' susţinut de Roxette în Australia, în 1992, Marie l-a întâlnit pe Mikael Bolyos, un cântăreţ, compozitor, pianist şi chitarist suedez, prieten al formaţiei. Peste trei zile cei doi erau logodiţi, iar un an mai târziu, la 29 aprilie 1993 se năştea fiica lor Inez Josefin. Cei doi s-au căsătorit în 1994. Cel de-al doilea copil, Oskar Mikael, s-a născut la 26 noiembrie 1996.Marie Fredriksson a înregistrat, în 1996, un nou album solo ''I en tid som vĺr'' (''In a Time Like Ours''). În 1998 şi 1999, Fredriksson a lucrat împreună cu Gessle la un nou album Roxette, ''Have A Nice Day''. În 2000, Marie a lansat un album ''greatest hits'' sub titlul ''Äntligen - Marie Fredrikssons bästa 1984-2000''. Lansarea albumului a fost urmată de un turneu, lansat ulterior pe CD/DVD ''Äntligen - Sommarturné'', care s-a vândut în peste 350.000 de exemplare. Două single-uri au fost promovate de pe acest album - ''Äntligen'' şi ''Det som var nu''.În 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticată cu tumoare pe creier, care s-a dovedit a fi malignă. A fost operată şi a îndurat luni întregi de chimioterapie şi radioterapie, pierzându-şi în cele din urmă capacitatea de a citi şi număra, vederea i-a fost afectată, precum şi o serie de mişcări ale părţii drepte a corpului, www.europopmusic.eu. La şase luni de la diagnostic, ea şi soţul său au început să lucreze la primul său album în limba engleză. Marie a dat numele albumului - ''Change'' (2004), notează www.dailyroxette.com.Marie Fredriksson şi Per Gessle s-au reunit la 23 octombrie 2009, susţinând un concert la Night of the Proms. În 2010, Roxette s-a reîntors pe scena muzicii susţinând un mini turneu în Europa. Primul turneu al formaţiei după aproape 15 ani a început în martie 2011. Un nou single ''She's Got Nothing On (But The Radio)'' a fost lansat în ianuarie 2011 şi un nou album ''Charm School'' a fost lansat la 11 februarie 2011. Turneul de promovare al albumului ''Charm School'' a avut un mare succes continuând până la sfârşitul lui 2012. În martie 2012, a fost lansat noul album Roxette - ''Travelling'', fapt care a coincis cu noul video şi single ''It's Possible''.În 2007 a cântat în patru piese de pe albumul soţului său, ''A family affair''. A lansat în 2013, un nou album, intitulat ''Nu!''. În 2015 şi-a lansat volumul autobiografic ''Kärleken till livet'' (''Love for Life'') scris împreună cu autoarea Helena von Zweigbergk, potrivit www.dailyroxette.com.În aprilie 2016, în urma recomandărilor medicale primite de Marie Fredriksson, ultima parte a turneului european dedicat celor 30 de ani de activitate a formaţiei a fost anulat. În iunie 2016 a fost lansat un nou album Roxette - ''Good Karma'' - primul single de acest album fiind ''It Just Happens''.Marie Fredriksson a găsit resurse să treacă peste momentele dificile din 2016 şi a lansat la 30 mai 2017, pentru prima dată, o melodie jazz, alături de doi muzicieni suedezi ai genului, Magnus Lindgren (saxofon) şi Max Schultz (chitară), intitulată ''Alone Again''. Cel mai recent videoclip al său se intitulează ''I Want to Go'' (2017). AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Marina Bădulescu, editor online: Ady Ivaşcu)