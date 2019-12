Ilie Năstase, atac dur la adresa lui Iohannis: E un mut care nu spune nimic. S-a dus în Statele Unite şi a venit cu o caschetă şi o insignă

Acum, Iohannis a anunţat că va retrage toate decoraţiile primite de-a lungul anilor de persoanele condamnate penal. Năstase are o condamnare de 9 luni şi 10 zile de închisoare în urma unui incident provocat în trafic. ”Am înţeles că a primit şi el o distincţie de la Băsescu. El ce merită? Noi am avut nişte merite în sport. El nu prea are de ce să primească o distincţie. Nu am nicio problemă să îmi retragă ordinul. Dacă-mi lua titlul de la US Open sau de la Roland Garros aveam o problemă. Dar aşa...

