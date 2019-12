Ed Sheeran a fost încoronat artistul deceniului în Marea Britanie VIDEO

09:10

Trei individe de etnie romă din Argeș au avut parte de o lecție pe care cu siguranță nu o vor uita curând. Au încercat să jefuiască o tânără într-un autobuz și nici prin gând nu le-a trecut vreo clipă cu cine vor avea de-a face. Scenele de un tupeu incredibil s-au petrecut în autobuzul din […] The post O jandarmeriță din Argeș le-a dat o lecție unor individe care au vrut să o jefuiască în autobuz: ”Nu mai furi în viața ta!” appeared first on Cancan.ro.