România, înfrângere rușinoasă împotriva Japoniei la CM! “Tricolorele” au încheiat turneul final pe locul 12!

11:30

Vedetele showbizului autohton nu puteau rata petrecere ”Elle”, desfășurată azi-noapte, cu atât mai mult cu cât astfel de evenimente sunt ocazia ideală pentru apărea în fața fotografilor, iar ținutele alese sunt, uneori, șocante. Este și cazul frumoasei Lidia Buble, ea apărând la petrecere… în fundulețul gol. Tema vestimentară propusă de ”Elle” dress-code Punk, iar Lidia […] The post Nu e banc! Lidia Buble a venit în fundul gol azi-noapte, la petrecerea Elle appeared first on Cancan.ro.