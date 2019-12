11 meciuri programate în noaptea de miercuri spre joi în NBA. “Vedeta” serii, Raptors – Clippers!

11:30

Raportul FBI în cazul Caracal arată că oasele găsite la liziera unei păduri nu sunt ale Luizei Melencu, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie! „Oasele au fost plantate. Copilul meu trăiește. Nici n-a trecut prin acea casă(…). Nu își are rostul confruntarea cu complicele. Să sperăm că domnii procurori văd răspunsul FBI, că […]