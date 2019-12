Când ar putea începe procesul în procedura demiterii lui Donald Trump

13:30

În duelurile precedente, cu Rusia şi Suedia, unde raportul forţelor era înclinat clar în favoarea adverarelor, diferenţa nu a fost atât de mare precum cea din meciul du Japonia. Neagu a precizat că victoria niponelor a fost una clară. ”Este destul de greu de vorbit după o astfel de înfrângere, după o astfel de grupă principală. Nu ştiu... Am fost foarte fericite că am ajuns aici, dar am făcut meciuri foarte slabe. Contra Rusiei am făcut 40 de minute chiar foarte bune şi am fost egale cu ele, cu...